Conare ejecutó jornada de arborización en la Plaza Girardot ‎

Como parte del cronograma de celebración por su 51° aniversario, se realizó una parada ambiental para mitigar las islas de calor en Maracay

CIUDAD MCY.- ‎En el marco de la celebración por el 51° aniversario de la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), se desplegó una jornada de arborización y concienciación ecológica en los espacios de la emblemática Plaza Girardot de Maracay.

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‎La actividad formó parte de una parada ambiental urbana, misma que estuvo orientada a promover el cuidado del planeta y contrarrestar el aumento de las temperaturas en las zonas urbanas.

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‎Durante la actividad, las instituciones ejecutaron la siembra de nuevas especies como parte del plan de desarrollo de bosques en zonas citadinas, enfocado en la restauración ambiental de la localidad, pues las plantas ayudan a mitigar el fenómeno de las islas de calor en el casco central, contribuyen a la purificación del aire y al refrescamiento de los espacios públicos.

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‎El abordaje se llevó a cabo a través de un trabajo articulado entre Conare y la Alcaldía del Municipio Girardot, en el marco de la 6T de los planes de gestión gubernamental.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTO : REFERENCIAL