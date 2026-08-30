Pueblos originarios asentados en Aragua recibieron más de 850 beneficios de salud

CIUDAD MCY.- En un acto de justicia social orientado a garantizar la inclusión y el bienestar de las comunidades indígenas, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) ejecutó una jornada médica especializada dirigida a niños, niñas, adolescentes y adultos de los pueblos originarios que hacen vida en Maracay, dónde se les brindaron 858 beneficios de salud.

El despliegue de protección integral, enmarcado en las políticas de salud pública, responde al mandato de la presidenta Delcy Rodríguez y del ministro Carlos Alvarado para asegurar la gratuidad y accesibilidad de los servicios asistenciales sin ningún tipo de exclusión.

La actividad de calle tuvo lugar en las instalaciones de la ASIC Los Cocos, en el municipio Girardot, contando con el respaldo de la comuna «Pedro José Ovalles». Esta movilización se articuló con las líneas de gestión de la gobernadora Joana Sánchez mediante la Ruta de la Aragüeñidad, sumando la participación activa del Instituto Municipal del Adulto Mayor (IMA), la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Protección de Menores (SPA) y comisiones de recreación dirigida para el sector infantil.

Fueron atendidos de forma directa un total de 80 personas. En el área clínica se ejecutaron 168 consultas especializadas en las áreas de medicina general, nutrición, pediatría, geriatría, tamizaje, psicología, psicopedagogía, odontología, consulta cardiovascular, traumatología, fisiatría y ginecología. Asimismo, el equipo de enfermería ejecutó 160 pesquisas de hipertensión arterial, peso y talla. El abordaje incorporó 131 atenciones complementarias, entre las que destacaron la entrega de 7 kits de maternidad para gestantes y la realización de 7 ecografías diagnósticas.

Adicionalmente, se distribuyeron 30 tratamientos desparasitantes y se dictaron sesiones formativas de educación sanitaria. En materia de farmacia comunitaria, el SPNS garantizó la entrega 3.990 unidosis de medicamentos dispensadas sin costo alguno directamente en manos de las familias indígenas.

«Con este operativo demostramos que la salud en Aragua es verdaderamente universal, digna y oportuna. Nos mantenemos desplegados bajo las premisas de una Venezuela humana, llevando especialistas, medicamentos y atención social con amor y respeto a la identidad de nuestros pueblos ancestrales directamente en sus territorios», sentenció la autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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