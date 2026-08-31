Liceo «Robert Serra» dará inicio al año escolar con áreas rehabilitadas

Las cuadrillas ejecutan labores de mejoras generales con la misión de brindarle un ambiente pedagógico adecuado al Semillero de la Patria

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar espacios educativos óptimos, al sur de Aragua, las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) avanzan con los trabajos de rehabilitación en el liceo Nacional «Robert Serra» de San Casimiro.

La iniciativa forma parte del Plan de Atención Integral de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) el cual es orientado por el Ejecutivo Nacional, con el respaldado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Mayker López.

Con la misión de brindarle un adecuado ambiente pedagógico del Semillero de la Patria, la brigada de Bricomiles se mantiene desplegado en el liceo «Robert Serra» ejecutando mejoras generales.

Entre las labores destacan el reemplazo de láminas de zinc en los techos, la recuperación y pintura de paredes y rejas, así como jornadas de limpieza profunda y poda controlada en las áreas comunes.

Estas acciones permitirán que la institución cuente con instalaciones óptimas, seguras y adecuadas para garantizar a la comunidad estudiantil un inicio de año escolar en mejores condiciones.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA ALCALDIA DE SAN CASIMIRO