CIUDAD MCY.- Venezuela recibió otras 11,6 toneladas de ayuda humanitaria de Qatar para la población afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Mppre).

La cancillería precisó que el cargamento, que arribó al país en horas de la madrugada de este miércoles, incluye colchonetas, cobijas y materiales para campamentos.

El envío fue recibido en el Aeropuerto “Simón Bolívar” por el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi, quien destacó “la genuina amistad y solidaridad de Qatar con nuestro país”.

Asimismo, el comandante de la aeronave qatarí, Nasser A. Almesaifri, subrayó el compromiso con Venezuela. “Hemos estado presentes desde el primer día con entusiasmo para brindar soporte en los momentos más complejos”, expresó.

Por otra parte, Almesaifri adelantó que el puente humanitario continuará activo con nuevos envíos previstos para los próximos días.

AVN