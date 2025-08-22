Concejo Municipal de Bolívar respalda al presidente Maduro frente ataques de EEUU

***En una sesión los concejales y concejalas se declararon en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo venezolano, condenando enérgicamente cualquier forma de injerencia extranjera

CIUDAD MCY.-Demostrando su apoyo contundente a la defensa de la soberanía, el Concejo Municipal Bolivariano del municipio Bolívar, emitió un pronunciamiento oficial tras las recientes agresiones criminales del Gobierno de los Estados Unidos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Durante una sesión ordinaria, la presidenta del ente legislativo local, Yenny Tovar y los concejales del cabildo, respaldaron el pronunciamiento oficial de la Asamblea Nacional (AN) en defender al presidente Nicolás Maduro, en contra de las amenazas del gobierno norteamericano.

«Que el mundo sepa que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro no está solo, está representado por hombres y mujeres valientes, que estamos en pie de lucha, defenderemos nuestra patria, si Estados Unidos, la fiscal y Donald Trump, pretenden desestabilizar nuestra nación, se ha equivocado» afirmó la concejala Yenny Tovar.

BOLIVAR MUNICIPIO DE PAZ

La presidenta de la Cámara municipal mencionó que continuarán trabajando por consolidar la Paz.

«Estaremos llamando a la paz, porque Venezuela es una nación de paz, y nosotros no estaremos con los brazos cruzados, seguiremos nuestra vida cotidiana, pero también informándole a las comunidades que nosotros estamos acá para apoyar y defender a nuestro pueblo junto a las comunidades» puntualizó Tovar.

En ese sentido el Vicepresidente del Consejo Municipal de Bolívar, Nicolás Grosso que en la localidad se promueve la paz.

«El día de hoy estuvimos nosotros haciendo la toma de los semáforos dentro del centro del municipio, ha habido receptividad en parte a los términos de paz que está haciendo el llamado nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobierno, nuestra Asamblea Nacional, hemos estado también haciendo volanteo en función del llamado a la paz que requerimos a nivel nacional» señaló Grosso.

El concejal subrayó que con la nueva gestión de gobierno y el nuevo esquema o modelo político, impulsado por el Gobierno Bolivariano se garantiza la paz en todos los circuitos comunales.

PUNTO DEL DÍA

En la agenda del día de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal del Municipio Bolívar, también se conformó la comisión de Ambiente y Asuntos Socioproductivos, con el objetivo de preservar el ecosistema.

Dicha instancia estará encabezada por la concejala Génesis Celis, quien comentó que en la jurisdicción se promueva esta ordenanza.

«El día de hoy, en nuestra sesión ordinaria, hemos presentado por parte de la Comisión de Ambiente y Asuntos Socioproductivos, Hemos solicitado a la Secretaría de nuestra Cámara Municipal que se le envíe a la dicha ordenanza Al despacho de nuestra alcaldesa, donde seguro estamos que con mucho amor, mucho compromiso, será totalmente promulgada» aseveró la concejala Celis.

Añadió la autoridad, «muy pronto esta ordenanza será para el beneficio de nuestros sanmateanos y sanmateanas, reconociendo claramente que estamos totalmente atentos en el cuidado de nuestro medio ambiente acá en nuestro pueblo»

YORBER ALVARADO | FOTOS CIUDAD MCY