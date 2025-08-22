Gobierno Bolivariano garantiza tratamiento a pacientes con hemofilia

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por garantizar el acceso equitativo y la calidad del tratamiento para los pacientes hemofílicos, la Farmacia de Alto Costo de la Corporación de Salud de Aragua entregó factores de coagulación para beneficiar a 53 pacientes, quienes padecen esta enfermedad hematológica crónica en todo el estado.

La autoridad única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, compartió con los pacientes durante la entrega de tratamiento, conversando con ellos y escuchando sus opiniones.

“Estoy aquí para ayudarlos y servirles durante el proceso, contamos con todo el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quienes trabajan para garantizar la salud del pueblo”, expresó Lombano.

Por su parte, la Dra. Lisbet Segovia, directora de la Farmacia de Alto Costo de Corposalud, señaló que, gracias a las políticas de salud del Gobierno Bolivariano, se hace entrega de factores de coagulación a pacientes hemofílicos en Aragua, que están inscritos en Corposalud con hemofilia y otros trastornos de coagulación.

“Hoy, como normalmente mes a mes, se entrega factor 8, factor 9, factor de combinación, para pacientes niños y adultos, muchos son familia. En la entrega de hoy, el banco de sangre de Caracas realizó pruebas de serología a todos los pacientes que recibieron su tratamiento”, expresó la autoridad única de Salud en la entidad.

Es importante destacar que, la hemofilia es un trastorno que provoca que la sangre no coagule con normalidad, lo que puede ocasionar sangrado excesivo tanto interno como externo después de una herida. Es por ello que, este tratamiento es esencial para las personas con este diagnóstico.

Con esta entrega, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la protección social y el derecho a la salud de todos los venezolanos.

