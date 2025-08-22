Jornada de asfaltado progresa en Mariño

** Desde la comuna «La Represa», las cuadrillas de Vías de Aragua se desplegaron para la colocación de más de 200 toneladas de manto asfáltico

CIUDAD MCY.-Como parte del plan de rehabilitación vial que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua, se llevó a cabo la colocación de más de 200 toneladas de asfalto en la comuna La Represa, ubicada en el municipio Santiago Mariño, esto con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y garantizar espacios dignos para el pueblo.

Las labores realizadas por la empresa estadal Vías de Aragua, contó con la supervisión de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, quien en compañía de líderes comunales y estructuras de base, compartió con los habitantes y conductores en la zona, destacando cómo estas acciones son resultado de una amplía planificación y trabajo articulado.

En este sentido, Sánchez expresó su reconocimiento al presidente Nicolás Maduro Moros y al ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, por el envío de los recursos que han permitido la ejecución de estos trabajos en la jurisdicción.

“Seguimos en la calle trabajando, cumpliendo con la Agenda Concreta de Acción. Felices de avanzar con más de 200 toneladas de asfalto», expresó la mandataria regional en el audiovisual publicado en sus plataformas sociales.

Asimismo, la Gobernadora informó que en los próximos días se tiene previsto intervenir la vía principal de Los Overos, dando continuidad al plan de rehabilitación vial que se ejecuta en la entidad.

Señaló que esta obra permitirá mejorar la movilidad y el acceso de las familias que habitan en la zona, al tiempo que ratificó el compromiso de su gestión con la atención directa al pueblo.

«Dando respuestas directas al pueblo, estaremos interviniendo la vía principal de Los Overos. Todo esto es posible gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, seguiremos avanzando”, finalizó la máxima autoridad regional.

En este contexto, se resalta que esta intervención forma parte de una agenda sostenida de atención que se consolida en la entidad.

REINYMAR TOVA | FOTOS | GBA