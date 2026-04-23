Concejo Municipal de Girardot brindó justo reconocimiento a Luisa Teresa Lanz de León

Los ediles realzaron la labor de la Fundación Niños Lectores e invitaron a nuevos todos los maracayeros a formar parte de esta institución

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial del Libro, el Concejo Municipal del municipio Girardot celebró una sesión especial en el auditorio del Liceo Agustín Codazzi para honrar el legado educativo de la región, donde se anunciaron importantes acuerdos destinados a preservar y fomentar la cultura lectora en la Ciudad Jardín.

La sesión estuvo dirigida por su presidente, Ángel Márquez, y los ediles de este cuerpo legislativo, quienes apuntaron como punto central de la sesión, la aprobación y declaratoria de la profesora Luisa Teresa Lanz de León como portadora patrimonial no viviente del municipio Girardot, reconocimiento que busca enaltecer su histórica labor como promotora de la lectura y su invaluable aporte a la educación local.

De igual manera, la Fundación Niños Lectores, institución creada por la docente, fue declarada Patrimonio Inmaterial del municipio, consolidando así su misión de casi tres décadas en la formación de nuevos lectores.

BIBLIOTECAS AL AIRE LIBRE

En sintonía con estos honores, el concejal Márquez anunció el lanzamiento de la red de bibliotecas al aire libre Luisa Teresa Lanz. Este proyecto se desplegará en diversas plazas y espacios públicos de Maracay y Choroní, bajo la premisa, dona un libro, adopta sabiduría. Esta iniciativa busca que los ciudadanos tomen un libro y dejar otro de forma voluntaria, transformando los sitios de recreación en puntos permanentes de encuentro con el saber y la imaginación.

Ángel Marquez aseguró que esta iniciativa se encuentra vinculada a las marcas regionales Aragua Encanta y Maracay Encanta, iniciativas impulsadas por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales. Es importante destacar que, el proyecto forma parte del programa de paz y convivencia democrática, cuyo objetivo es recuperar los espacios comunitarios para el disfrute de la familia y el fortalecimiento de los lazos sociales a través del fomento de la amistad y la cultura en entornos seguros y libres.

FAMILIARES AGRADECIDOS POR EL RECONOCIMIENTO

Por su parte, Laura León Lanz, hija de la homenajeada y actual presidenta de la Fundación Niños Lectores, expresó su profundo agradecimiento por este reconocimiento histórico, al tiempo que destacó que, aunque su madre era oriunda de Ciudad Bolívar, dedicó toda su vida y amor a Maracay, convirtiéndose en un ícono de la sociedad aragüeña.

Para la familia y la fundación, este nombramiento representa la culminación de un anhelo ciudadano que reconoce la lucha constante por rescatar el hábito de leer en las nuevas generaciones.

Finalmente, los representantes municipales y la directiva de la fundación coincidieron en que el libro es una herramienta fundamental para soñar con una patria en paz.

ELIMAR PÉREZ

FOTO: CORTESÍA