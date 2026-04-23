Parlamento aragüeño oficializa a Las Tejerías como nombre municipal

La reforma de la Ley de División Político-Territorial fue sancionada en segunda discusión, consolidando una decisión impulsada por las comunidades del eje Este del estado

CIUDAD MCY.- En una jornada legislativa con carácter histórico para el Eje Este, el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó en segunda discusión la reforma parcial de la Ley de División Político-Territorial, formalizando el cambio de denominación del municipio Santos Michelena, que pasa a llamarse oficialmente municipio Las Tejerías, atendiendo una solicitud expresa de sus habitantes.

La sesión ordinaria, desarrollada en la Comuna Por Ti Chávez como parte del despliegue legislativo “Tu Voz es Nuestra Ruta”, consolidó un proceso previamente impulsado a nivel municipal y que ahora adquiere carácter legal, reivindicando la identidad histórica de este territorio, cuyo nombre original data del siglo XIX.

En relación a esto, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, destacó que esta decisión responde al clamor de sus habitantes, así como al trabajo conjunto entre instancias municipales y regionales. Explicó que el proceso ya había sido proclamado por el Concejo Municipal y que, con esta segunda discusión, el parlamento regional consolida la adecuación legal correspondiente.

Hernández subrayó además que la jornada forma parte del despliegue institucional en los territorios, orientado a fortalecer la conexión directa con las comunidades. En ese sentido, informó que el órgano legislativo continuará recorriendo los 191 circuitos comunales del estado, atendiendo las prioridades ciudadanas en el marco del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez y alineado con el Plan de la Patria.

Por su parte, el alcalde Régulo La Cruz calificó la decisión como un acto de justicia histórica. Durante su intervención, explicó que el nombre Las Tejerías data de al menos 1819, sustentado en documentos históricos que evidencian su uso original, por lo que la restitución representa un reencuentro con las raíces del territorio.

“El pueblo solicitó recuperar su identidad y hoy se concreta ese anhelo colectivo. Este nombre fortalece el sentido de pertenencia y reivindica nuestra historia”, sostuvo el mandatario local, quien además valoró el acompañamiento del cuerpo legislativo como una muestra de trabajo articulado en beneficio de la población.

El alcalde también resaltó el impacto simbólico de la medida, al considerar que contribuye a consolidar la memoria histórica y a proyectar el desarrollo del municipio desde sus bases culturales.

RESPALDO A LA PEREGRINACIÓN POR LA PAZ

En el desarrollo de la sesión, el parlamento regional aprobó un acuerdo de respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Gran Peregrinación por el Levantamiento de las Sanciones y la Paz en Venezuela, una iniciativa de alcance nacional orientada a promover la convivencia democrática y el entendimiento en el país.

RECONOCIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

La sesión también sirvió como escenario para reconocer la trayectoria de la red pública de distribución de alimentos conocida como Mercal, instancia destacada por su labor sostenida en garantizar el acceso a productos de primera necesidad a amplios sectores de la población.

Los legisladores resaltaron el papel de este sistema en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, especialmente en contextos de dificultad económica, así como su capacidad de organización territorial y atención directa a las comunidades.

COMPROMISO CON EL AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD

La sesión también incluyó la aprobación de un acuerdo en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, orientado a reafirmar el compromiso institucional con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

En este punto, se hizo énfasis en la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la conservación de los recursos naturales, así como la construcción de una mayor conciencia ecológica en la ciudadanía. Asimismo, se resaltó la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

Con esta agenda, el Consejo Legislativo no sólo concretó una modificación territorial de carácter histórico, sino que también ratificó su rol activo en la promoción de iniciativas sociales, políticas y ambientales en articulación con las comunidades del estado.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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