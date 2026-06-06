Concejo Municipal de Mariño desplegó jornada solidaria en el HCM

Directiva del centro de salud hizo acompañamiento durante la jornada a familiares y pacientes.

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad, el Concejo Municipal de Santiago Mariño, ejecutó una jornada de atención social en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), orientada a brindar apoyo directo a los familiares de los pacientes recluidos en dicho centro asistencial.

La iniciativa contó con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; como parte de las políticas de protección orientadas al bienestar común. Durante la actividad, el personal administrativo de la cámara edilicia, se desplegó para distribuir alimentos y acompañar a los ciudadanos que permanecen en las áreas de espera del hospital.

El despliegue territorial estuvo liderado por el presidente del cuerpo legislativo, concejal Luis Vivas, junto a la directora del HCM, Elba Petit, al director de hospitales de Corposalud en el estado Aragua, Fernando Solórzano, concejales y concejalas de la patria; quienes ratificaron su compromiso de asistencia directa en los espacios vulnerables y la articulación institucional para fortalecer la solidaridad en la entidad aragüeña.

Vivas indicó «estamos en el Hospital Central de Maracay para brindarle una mano amiga a todos los pacientes que se encuentran aquí, junto a sus familiares, les trajimos una bendición». A su vez agradeció el esfuerzo que realiza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez para poder realizar este tipo de ayudas.

Con estas acciones, la cámara municipal no solo extiende una mano amiga en momentos de dificultad, sino que consolida la empatía y la articulación institucional como pilares fundamentales de su gestión. La jornada concluyó entre muestras de agradecimiento por parte de los familiares, quienes valoraron el respaldo y la cercanía de las autoridades en medio de los momentos difíciles de salud que atraviesan.

PRENSA CONCEJO MUNICIPAL DE MARIÑO

FOTO: CONCEJO MUNICIPAL DE MARIÑO