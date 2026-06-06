Jornada social garantizó salud a familias de Agua Amarilla en Las Tejerías

Unas 400 unidosis de medicamentos fueron entregados durante el despliegue para así garantizar una salud gratuita y de calidad.

CIUDAD MCY.- Durante una jornada especial desplegada en el sector de Agua Amarilla, en Las Tejerías, se garantizó un total de 150 beneficios de salud a familias y fueron atendidos de forma directa 21 personas. Esta iniciativa forma parte de las políticas de protección social impulsadas a través de los planes y programas estratégicos del Gobierno Bolivariano, diseñados para llevar asistencia médica gratuita, oportuna y de calidad a las comunidades con mayor índice de vulnerabilidad.

Durante el despliegue, los habitantes recibieron atención en las áreas de medicina general, pediatría y discapacidad, abordando las necesidades de los niños, adultos mayores y personas con condiciones especiales. Asimismo, como parte de las acciones preventivas, el equipo médico ejecutó servicios de vacunación con toxoide, desparasitación, así como la pesquisa de talla, peso e hipertensión arterial.

La jornada también garantizó el derecho a la salud mediante la entrega gratuita de 400 unidosis de medicamentos, asegurando que los beneficiados iniciaran de inmediato los tratamientos indicados por los especialistas. Este suministro directo busca mitigar el impacto económico en las familias y consolidar el bienestar social que promueve el Estado en las comunidades más alejadas de los cascos urbanos.

La doctora Yosmary Lombano, autoridad única de salud en Aragua, destacó la importancia de estos abordajes en la región. «A través de la articulación con las políticas de salud del Gobierno nacional, logramos dar una respuesta inmediata y humana a las familias de Agua Amarilla. Nuestro objetivo es seguir consolidando respuestas efectivas, llevando atención médica y salud preventiva directamente a las zonas más vulnerables para elevar la calidad de vida de nuestro pueblo», afirmó.

Este despliegue en Las Tejerías reafirma la continuidad y eficiencia de las políticas de protección social del Estado, las cuales buscan universalizar el acceso a los servicios de salud mediante el trabajo conjunto entre el personal sanitario y el poder popular organizado. Con estas acciones, se mantiene la marcha de los programas gubernamentales orientados a blindar la salud pública y el bienestar colectivo en cada rincón de la región.

PRENSA ALCALDÍA TEJERIAS

FOTO:ALCALDÍA