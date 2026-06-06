Gobernadora de Aragua entregó importantes obras en Francisco Linares Alcántara

En el recorrido se aperturó espacio deportivo, reactivo y un centro de salud que atenderá a más de 60 mil personas del punto y círculo.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de promover el encuentro familiar, la cultura y la vida saludable, la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, hizo entrega de importantes obras en el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA).

La primera actividad, se realizó en la comunidad El Venerable, donde la gobernadora de la entidad, acompañada del alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, y el poder popular; inauguro una cancha deportiva de usos múltiples que forma parte del proyecto Cuadra Comunal El Venerable.

La mandataria aragüeña, indicó que el nuevo complejo deportivo está completamente equipado con la malla perimetral, paredes pintadas e indumentaria de juegos, canasta de baloncesto, alquerías de fútbol y red de voleibol.

Quien enfatizó sentirse complacida con dichas obras, «estamos contentos, desde El Venerable, entregando esta importante cancha para todos nuestros niños y niñas, esto forma parte del proyecto que es la conformación de una cancha comunal, iniciativa que nace del Poder Popular».

Sánchez indicó que el propósito de esta infraestructura es congregar a la juventud y organizar clubes deportivos para promover la sana convivencia.

NUEVO CENTRO DE SALUD

Continuando con la agenda de trabajo en el municipio Francisco Linares Alcántara, donde la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en compañía de la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, y el Alcalde de FLA, Víctor Bravo, encabezó la reinauguración del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Batallas de Santa Inés. Quien mencionó que la reactivación del ambulatorio se enmarca en el Plan de la Aragüeñidad, que busca fortalecer el sistema de salud público en la entidad.

Asimismo, agregó que el ASIC cuenta con áreas rehabilitadas, climatizadas y equipos de avanzada tecnología para así ofrecer un servicio óptimo y de calidad a los pacientes.

Durante esta reinauguración, la vocera hizo entrega oficial de una unidad móvil, «esta nueva ambulancia completamente equipada se encuentra lista para atender las emergencias del sector bajo la estrategia de atención inmediata».

Por su parte, el mandatario local afirmó que el ASIC Batallas de Santa Inés, está ubicado en un punto estratégico que facilitara la cobertura médica del punto y círculo, «este espacio va a estar a la disposición de las familias de las comunas Batalla de Santa Inés, Gran Cacique Coropo, Comandante Supremo y Fundocoropo, además de las comunidades adyacentes, es decir, brindará atención a más de 60 mil personas.

Esta importante destacar, que la entrega este tipo de obras, demuestra el compromiso del gobierno nacional y regional, y así elevar la calidad de vida de las familias aragüeñas a través de la optimización de los servicios públicos y la masificación deportiva en las comunidades.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:GBA