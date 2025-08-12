Conexión aérea entre Venezuela y Brasil augura crecimiento en rutas y oportunidades

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró la reactivación de las operaciones aéreas entre Caracas y São Paulo, Brasil, y dio la bienvenida a todas las líneas aéreas que deseen volar hacia Venezuela, además de destacar que esta reapertura representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los sectores empresariales, sociales y culturales de ambos países, así como para facilitar el retorno de la comunidad venezolana residente en el gigante amazónico.

“Se une todo el sector empresarial, social, nuestros pueblos, la gente que quiere producir. Hay una migración muy productiva, trabajadora, bonita, en Brasil, venezolana; tiene esa opción para viajar a su país”, expresó el mandatario nacional, quien también auguró que los vuelos semanales se podrían duplicar el próximo año.

En ese contexto, recordó la reciente visita de destacados artistas del merengue, entre ellos Fernandito Villalona, Sergio Vargas, Bonny Cepeda y familiares de Rubby Pérez, quienes solicitaron la autorización de vuelos directos entre Caracas y Santo Domingo. En respuesta a esa solicitud, el Gobierno venezolano aprobó de inmediato la apertura de la ruta aérea, en reconocimiento al beneficio que representaría para la comunidad venezolana y dominicana. Sin embargo, lamenta que la autoridad aeronáutica y el Gobierno de ese país no hayan permitido la activación de los vuelos, por lo que señala que dicha decisión fue tomada bajo presión del Gobierno de Estados Unidos.

Finalmente, expresó su preocupación por la falta de autonomía del presidente dominicano Luis Abinader para resolver un asunto que no perjudica a nadie y beneficia directamente a las comunidades de ambos países. “Lamentable que no tenga la autonomía, soberanía sobre su país para resolver un tema tan fácil, que es abrir la conexión aérea”, recalcó, al manifestar su esperanza de que esta situación pueda resolverse en beneficio de los pueblos.

VTV