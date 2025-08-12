Zona Económica con Colombia consolida la paz y el desarrollo en la región fronteriza

CIUDAD MCY.- Durante la más reciente edición de su programa Con Maduro+, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, reafirmó el compromiso histórico y estratégico entre Venezuela y Colombia, al destacar que ambas naciones están “condenadas a trabajar por la paz, la integración, la cooperación, en hacernos el bien, a querernos y aceptarnos con las diferencias que tenemos como hermanos”.

El mandatario nacional informó que se desarrolla una integración productiva en materia de inversión comercial, que abarca todos los ámbitos económicos. Este esfuerzo busca fortalecer los lazos binacionales y dinamizar las economías de ambos países mediante acuerdos que promuevan el crecimiento conjunto.

Subrayó que Venezuela y Colombia deben trabajar en unidad por el bienestar de sus pueblos, mediante la articulación de sus poderes económicos, institucionales, militares y policiales, lo que permitirá enfrentar desafíos comunes y consolidar una zona de paz y desarrollo en la región fronteriza.

El presidente Maduro enfatizó que uno de los objetivos centrales de esta cooperación es avanzar hacia la liberación de la violencia en la denominada Zona 1, que comprende los estados venezolanos Táchira y Zulia, así como los departamentos colombianos de Bichada y La Guajira, acción conjunta que busca garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en estas regiones históricamente afectadas por el conflicto.

De igual modo, resaltó que tanto el pueblo venezolano como el colombiano aplauden los acuerdos de cooperación binacional, al reconocer su impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. Finalmente, comentó que continúan el trabajo para generar nuevos acuerdos que beneficien a ambas naciones, en aras de consolidar una alianza sólida y duradera.

