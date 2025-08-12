Venezuela se posiciona entre los 10 países del mundo con mayor diversidad de aves

CIUDAD MCY.- Venezuela cuenta con mil 426 especies de aves, de las cuales 45 son endémicas, lo que ubica al país dentro de los diez primeros del mundo en diversidad ornitológica, esta riqueza natural impulsa el desarrollo del Aviturismo como una estrategia clave para fortalecer el sector turístico nacional, según destacó la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera.

Herrera informó que se consolidado una alianza entre el sector público y privado para potenciar el turismo especializado en observación de aves. “Estamos trabajando como equipo en fortalecer el turismo nacional y atraer visitantes internacionales. Venezuela ofrece una mega diversidad única, con variedad de pisos climáticos, vegetación y fauna que permiten desarrollar el Aviturismo como una oferta diferenciada”, indicó. También anunció la organización de congresos y actividades con expertos internacionales para posicionar al país como referente en esta modalidad.

Por su parte, el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), José Perdomo, señaló que se han realizado más de 126 mil capacitaciones en el área turística, como parte de las acciones para consolidar este sector como motor económico. “Las jornadas formativas han estado orientadas a mejorar la atención, promoción y gestión de destinos en todo el territorio nacional”, dijo.

En Caracas, la promotora turística Cecilia Requena informó que se ejecuta un plan conjunto entre el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Caracas para posicionar la ciudad como destino turístico. “El proyecto contempla la valorización del patrimonio histórico, el impulso del turismo comunitario y la promoción de rutas culturales”, expresó.

