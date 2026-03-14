Conindustria y CIEA presentan ruta para la reactivación del motor industrial

Durante un encuentro con los medios de comunicación de Conindustria y la Cámara de Industriales de Aragua presentaron una hoja de ruta para recuperar los volúmenes de producción del sector manufacturero de la región.

CIUDAD MCY.- EL presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, y Luis Felipe Larroveres; presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA), dieron a conocer los nuevos desafíos y estrategias para el renacer industrial en la región central del país.

Los líderes empresariales analizaron los «temas transversales» que frenan el impulso de la productividad. Tito López enfatizó que las prioridades están sobre la mesa de la Presidencia de la República, entre ellos, el tema de Infraestructura y Servicios, Política Fiscal, el Financiamiento para que la banca sea nuevamente el motor de inversión de las plantas y el acceso a divisas.

Por otro lado, Luis Felipe Larroveres, como anfitrión, ratificó que el objetivo de la CIEA es elevar los niveles operativos de las empresas locales que hoy luchan por superar sus capacidades actuales. «Buscamos el crecimiento a través de la productividad y la calidad, pero con un enfoque innegociable: el beneficio de nuestros trabajadores», señaló Larroveres.

Larroveres añadió que la visión es regresar a los volúmenes de producción de hace 20 años y para ello, el gremio aprovecha la coyuntura de 29 leyes económicas que están bajo revisión, buscando que el marco legal sea un puente y no un obstáculo.

JORNADAS DE RECURSOS HUMANOS

Más allá de las máquinas y las leyes, ambos líderes coincidieron en que el activo más valioso es el capital humano. Larroveres anunció con entusiasmo el regreso de uno de los eventos más emblemáticos del sector: las Jornadas de Recursos Humanos de la Cámara de Aragua, que se llevarán a cabo los días 7 y 8 de mayo.

«Hemos mantenido a nuestra gente, los hemos entrenado y preservado sus ingresos incluso en tiempos difíciles. Ahora que vamos a crecer, ese capital está listo. Sin gente entrenada y motivada, no hay planta que arranque», subrayó el presidente de la CIEA.

Larroveres afirmó que estas jornadas prometen ser un espacio de networking y actualización estratégica, donde expertos y gerentes de gestión humana diseñarán las condiciones para que el trabajador aragüeño sea el protagonista del nuevo ciclo económico.

REINA BETANCOURT

FOTO:CORTESIA