Minec despliega Plan de rescate de fauna silvestre tras incendios en el Henrri Pittier

Las especies animales que alberga el Henrri Pittier son parte importante de las atenciones que las instituciones competentes han ofrecido durante todo el siniestro.

CIUDAD MCY.- Desde el puesto de comando operacional en el Coliseo El Limón, el jefe de la división de Diversidad Biológica del Ecosocialismo (Minec) en Aragua, Armando Machado, ofreció un balance sobre las acciones de protección a la fauna silvestre que se ejecutan en paralelo al combate de los incendios forestales en el Parque Nacional Henri Pittier.

Machado calificó los siniestros como una crisis ambiental que altera drásticamente el ecosistema en periodos muy cortos, afectando de forma directa a las especies que hacen vida en el pulmón vegetal. Explicó que, mientras animales de mayor tamaño como venados o aves logran huir de las llamas, las especies más vulnerables, entre ellas tortugas y serpientes, sufren el mayor impacto al no poder desplazarse con rapidez.

En el marco del cuarto día de operaciones del Plan Llovizna, el funcionario destacó que el protocolo de mitigación incluye el rescate inmediato de ejemplares hallados con quemaduras, heridas o desorientados. Para garantizar su recuperación, se ha establecido una alianza estratégica con centros de conservación fuera del sitio.

“Cualquier animal que logramos rescatar con vida es trasladado de inmediato para recibir atención médica. En este sentido, el Zoológico Las Delicias y el Zoológico Leslie Pantin se han puesto a plena disposición para brindar cuidados especializados a nuestra fauna en este momento crítico”, señaló Machado.

Hasta la fecha, se ha logrado el resguardo de más de cinco especies distintas, entre las que destacan zorros, guacamayas y aves rapaces. Las autoridades enfatizaron que el número de asistencias crece constantemente mientras los equipos de seguridad y guardaparques avanzan en el control total del fuego.

Ante la posibilidad de que ejemplares de la fauna silvestre busquen refugio en zonas residenciales cercanas al parque nacional, el representante del Minec hizo un llamado a la colectividad para que no intenten manipular a los animales por cuenta propia.

La recomendación oficial es comunicarse de inmediato con las autoridades competentes a través de Inparques, los Bomberos del estado Aragua, la Guardia Nacional, la Policía Ambiental o la línea directa 0800-AMBIENTE. Desde estas instancias se canalizará el traslado de los ejemplares hacia los centros de atención para asegurar que tengan el mejor destino posible tras la emergencia ambiental.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:CIUDAD MCY