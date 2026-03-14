Misión Nevado intensifica jornadas de vacunación séxtuple en Aragua

La responsabilidad recae ahora en los protectores y custodios, quienes deben entender que una dosis gratuita hoy es un luto evitado mañana.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por frenar la propagación de virus caninos, la Misión Nevado encendió los motores de la prevención en el estado Aragua. Hasta la fecha, cerca de 600 caninos han recibido la inmunización séxtuple, marcando un hito en la protección de los animales de compañía y aquellos en situación de calle, en medio de una alerta epidemiológica que mantiene en vilo a los especialistas veterinarios.

Francisco Mijares, coordinador regional de la Misión Nevado, informó sobre el éxito de la cuarta jornada de vacunación realizada en el sector Animas 1, Comuna La Gran Pica.

En este despliegue, el representante de Nevado en Aragua, destacó que gracias a la gestión de la doctora Maigualida Vargas y la Gobernadora Joana Sánchez, se logró la aplicación gratuita de 150 dosis de la vacuna séxtuple.

Cabe destacar que, la jornada fue un hospital a cielo abierto donde 230 animales fueron beneficiados con consultas médicas y desparasitación, tratamientos para patologías diversas y cura de heridas, corte de uñas, limpieza de oídos y baño, control de ectoparásitos garrapatas y vacunación antirrábica.

UN LLAMADO A LA BIOSEGURIDAD

Por otra parte, la médica veterinaria Mayvalida Kalama Guerra, con casi tres décadas de trayectoria egresada de la UCV, advierte que no estamos ante un brote común.

«Estamos viendo cepas altamente virulentas de Distemper (Moquillo) y Parvovirosis. Lo alarmante es que el moquillo está mutando su rostro: ya no vemos los síntomas respiratorios o digestivos claros al inicio; el virus se solapa y debuta directamente con cuadros neurológicos terminales», explica Kalama con tono de urgencia.

La experta enfatiza que el peligro no solo acecha en el contacto directo entre perros. El enemigo viaja en los fómites: la suela de nuestros zapatos, la ropa o cualquier objeto que haya tocado el suelo contaminado. «El virus está en el ambiente. La bioseguridad en casa y el protocolo estricto de vacunación en cachorros (y refuerzos anuales en adultos) es la única frontera entre la vida y la muerte», sentencia.

ENTRE LA PREVENCIÓN Y LA EPIDEMIA

El incremento de casos en los últimos cuatro años ha dejado de ser una estadística para convertirse en una emergencia sanitaria local. Mientras las investigaciones científicas buscan identificar los focos más contundentes en el país, sin embargo la estrategia en Aragua es clara, atacar con inmunidad.

REINA BETANCOURT

FOTO:CORTESIA