Conmemorado 129° natalicio de Mario Briceño Iragorry

‎Con una ofrenda floral, habitantes del municipio homónimo recordaron la trayectoria y legado del ilustre abogado, como parte de las actividades para realzar el acervo cultural y mantener la memoria histórica

CIUDAD MCY.- ‎Con orgullo y la responsabilidad de preservar la memoria histórica, el pueblo del municipio Mario Briceño Iragorry se reunió para homenajear a su epónimo en el 129° aniversario de su natalicio, con una ofrenda floral y el encuentro generacional.

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‎Los representantes de instituciones que integran el Ejecutivo municipal, junto a consejales, organismos de seguridad y el Poder Popular compartieron palabras sobre la vida, obra y legado del ilustre abogado, en especial sus pensamientos diplomáticos.

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‎La presidneta de la cámara legislativa local, Eric Amaro, mencionó que está jornada sirvió para socializar las líneas escritas por Mario Briceño Iragorry durante su época y como a la fecha pueden ser aplicadas.

«Con el proceso político de aquel entonces dejo enseñanzas, hoy hacemos valer esa diplomacia de paz en cada territorio del municipio, y fuera de nuestro límites también».

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‎Por su parte, Jonathan Sifontes, director de cultura de la alcaldía, destacó la importancia de llevar a los habitantes el legado, pues existe el deber de mantener los valores e identidad, tal como el también poeta y catedrático plasmó en sus obras. «En nuestra realidad debemos tener presente la venezolanidad y la aragüeñidad».

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‎DIPLOMADO DE MBI

‎Elias Arvelo, cronista comunal, hizo una invitación a participar en el diplomado sobre Mario Briceño Iragorry, que se realizará de forma territorial, para incentivar la formación e investigación en base a los lineamientos del personaje.

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‎»él es una guía del país por su planteamiento y conducta, por las obras que nos dejó y siguen vigentes», subrayó.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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