Conmemorado 129° natalicio de Mario Briceño Iragorry

Con una ofrenda floral, habitantes del municipio homónimo recordaron la trayectoria y legado del ilustre abogado, como parte de las actividades para realzar el acervo cultural y mantener la memoria histórica
CIUDAD MCY.- Con orgullo y la responsabilidad de preservar la memoria histórica, el pueblo del municipio Mario Briceño Iragorry se reunió para homenajear a su epónimo en el 129° aniversario de su natalicio, con una ofrenda floral y el encuentro generacional.
Los representantes de instituciones que integran el Ejecutivo municipal, junto a consejales, organismos de seguridad y el Poder Popular compartieron palabras sobre la vida, obra y legado del ilustre abogado, en especial sus pensamientos diplomáticos.
La presidneta de la cámara legislativa local, Eric Amaro, mencionó que está jornada sirvió para socializar las líneas escritas por Mario Briceño Iragorry durante su época y como a la fecha pueden ser aplicadas.
«Con el proceso político de aquel entonces dejo enseñanzas, hoy hacemos valer esa diplomacia de paz en cada territorio del municipio, y fuera de nuestro límites también».
Por su parte, Jonathan Sifontes, director de cultura de la alcaldía, destacó la importancia de llevar a los habitantes el legado, pues existe el deber de mantener los valores e identidad, tal como el también poeta y catedrático plasmó en sus obras. «En nuestra realidad debemos tener presente la venezolanidad y la aragüeñidad».
DIPLOMADO DE MBI
Elias Arvelo, cronista comunal, hizo una invitación a participar en el diplomado sobre Mario Briceño Iragorry, que se realizará de forma territorial, para incentivar la formación e investigación en base a los lineamientos del personaje.
»él es una guía del país por su planteamiento y conducta, por las obras que nos dejó y siguen vigentes», subrayó.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
FOTOS | CIUDAD MCY