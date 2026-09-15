HCM suma nuevo pozo de agua para beneficiar a sus pacientes

Así lo informó la gobernadora Joana Sánchez, detallando que la perforación del pozo es de 120 metros de profundidad y suministrara un total de 6 litros de agua por segundo

CIUDAD MCY.-Con el firme objetivo de garantizar el acceso a una salud pública, gratuita y dotada de los servicios esenciales para la atención digna de los pacientes, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, anunció la perforación de un nuevo pozo de agua profunda en el Hospital Central de Maracay (HCM).

​Durante un recorrido por las instalaciones del centro de salud, la mandataria aragüeña, acompañada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; la autoridad única de salud de la entidad, Yosmary Lombano; y el secretario general de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, informó que esta obra de infraestructura atenderá y resolverá un tema neurálgico en el principal centro de salud de la región central.

​»Estamos atendiendo el servicio de agua potable, un tema neurálgico para este hospital tipo 4. Es por ello que estamos perforando un pozo de 120 metros de profundidad, que aportará un total de 6 litros de agua por segundo», aseveró la gobernadora Sánchez, destacando la magnitud técnica de la obra.

​La puesta en marcha de esta nueva perforación garantizará un suministro hídrico constante y de calidad, optimizando las condiciones de salubridad y confort, un factor clave que beneficiará de manera directa tanto a los pacientes recluidos como a sus familiares y al personal médico que labora en el recinto.

​Finalmente, la vocera de la Aragüeñidad extendió un mensaje de reconocimiento al Ejecutivo Nacional, destacando que el trabajo articulado ha sido fundamental para la materialización de este proyecto.

​»Agradecemos a la presidenta Delcy Rodríguez, a la Vicepresidencia de Servicios Públicos, al ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas y al ministro de Salud, Carlos Alvarado, por esta obra que beneficiará a los aragüeños», concluyó la mandataria.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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