¿Conoces el nuevo descubrimiento de contra el cáncer de ovario?

CIUDAD MCY.- Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, anunciaron un descubrimiento sin precedentes a escala mundial, sobre células inmunitarias especializadas, conocidas como células B de memoria, que pueden reconocer y atacar tumores de cáncer de ovario.

El cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más letal del mundo, con una tasa de supervivencia a cinco años inferior al 50%. El estudio, revisado por pares y realizado en el laboratorio del profesor Ziv Shulman en el Departamento de Inmunología de Sistemas del Instituto, cuestiona la creencia científica de que las células B de memoria solo responden a agentes externos como virus y bacterias.

La investigación, liderada por el Dr. Nachum Nathan, se publicó en la revista Immunity. En ella se identificaron células de memoria que se dirigieron específicamente a los tumores de ovario y produjeron anticuerpos eficaces contra ellos. Estos hallazgos abren el camino al desarrollo de vacunas y terapias que aprovechan la memoria inmunitaria para combatir el cáncer.

Los científicos ahora reconocen que el cáncer de ovario más común, el carcinoma seroso de ovario de alto grado (HGSOC), no se origina en los ovarios, sino en las trompas de falopio cercanas a ellos. Las mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y BRCA2 son los factores de riesgo conocidos más importantes para el cáncer de ovario.

Las mujeres judías de ascendencia asquenazí se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de su vida, ya que tienen aproximadamente 10 veces más probabilidades de portar estos genes defectuosos que la población general.

Cuando existe una mutación en el gen BRCA, este deja de producir las proteínas esenciales necesarias para reparar el daño del ADN celular, lo que desencadena un crecimiento tumoral agresivo. Actualmente, no existe una prueba de detección fiable para diagnosticar el cáncer de ovario, ni la citología cervical ni la prueba de Papanicolaou pueden detectarlo.

Sus síntomas, que incluyen hinchazón abdominal persistente y dolor pélvico, a menudo se confunden con enfermedades menos graves. La mayoría de las mujeres son diagnosticadas solo cuando el cáncer ya está avanzado y se ha diseminado.Según Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 se registraron 492 nuevos casos de cáncer de ovario en Israel y 353 muertes por esta enfermedad.

FUENTE : AGENCIA

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