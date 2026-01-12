Conozca a los primeros galardonados de Los Grandes de la LVBP

Lanzador estrella de Águilas del Zulia, Silvino Bracho

CUIDAD MCY.-Este lunes la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y Numeritos Gerencia Deportiva, instancias encargadas de dar reconocimiento a los jugadores más destacados de la temporada 2025 – 2026, anunciaron Productor del Año, Cerrador del Año y Set Up del Año.

Lo más destacado es que por cuarta vez en la historia de la LVBP, el premio Productor del Año tiene dos ganadores.

Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez, ambos de Caribes de Anzoátegui, igualaron con 242 puntos y se quedaron con el galardón.

Fuenmayor destacó por su poder remolcador y consistencia, mientras que Pérez fue clave en producción y presencia constante en las bases.

Además, Herlis Rodríguez completó el dominio de la tribu al finalizar tercero en el renglón.

Cabe destacar que, esto representa un hecho inédito, debido a que es la primera vez que dos compañeros de equipo comparten este reconocimiento.

SILVINO BRACHO PUSO EL CANDADO

El lanzador estrella de Águilas del Zulia, Silvino Bracho, comandó la LVBP en salvados con 11, ganó cuatro juegos, perdió uno y desperdició tres oportunidades de rescate.

Su combinación numérica lo llevó a alzar el galardón con 33 puntos, superando a Ronnie Williams de Tigres de Aragua y Yilber Díaz de Caribes de Anzoátegui.

REYES CONFIABLE PARA PRESERVAR EL RESULTADO

El lanzador dominicano de Navegantes del Magallanes, Jesús Reyes, fue galardonado como el Setup del Año, siendo el quinto importado en ser reconocido en esta especialidad.

Reyes acumuló 12 holds y tres victorias, no tuvo derrotas ni oportunidades desperdiciadas de salvado. En total, obtuvo 42 puntos, superando a Liarvis Breto de Caribes de Anzoátegui y a Christian Cosby de Cardenales de Lara, quienes totalizaron 30 y 27 unidades, respectivamente.

