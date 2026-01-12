Aragua FC se renueva: nueva directiva y técnico de lujo para el 2026

Esta designación tiene como objetivo primordial posicionar al equipo en lo más alto de la tabla de posiciones en la temporada 2026

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de potenciar el crecimiento del fútbol regional y proyectar el talento local, se ha anunciado oficialmente la nueva estructura dirigencial y técnica del Aragua Fútbol Club.

El anuncio fue realizado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, a través de sus canales oficiales, marcando el comienzo de una etapa de transformación para el conjunto “Aurirrojo”.

NUEVA DIRECTIVA: VISIÓN Y COMPROMISO

​La nueva junta directiva, encargada de liderar este proyecto hacia la excelencia deportiva en la temporada 2026, queda conformada de la siguiente manera:

​Presidente: Félix Romero

​Vicepresidente: Ángel León

​Gerente General: Carlos España

​Gerente Deportivo: Edgardo Díaz

Esta designación tiene como objetivo primordial posicionar al equipo en lo más alto de la tabla de posiciones, consolidando un proyecto institucional que devuelva el protagonismo al Aragua FC en el balompié nacional.

NUEVO AURIRROJO EN EL BANQUILLO

Una de las grandes noticias en esta nueva etapa que inicia el Aragua FC es la incorporación de lujo en el banquillo de Javier Villafraz, como nuevo director técnico del equipo aragüeño.

Ex mediocampista, con una destacada trayectoria en el futbol venezolano y con dos estrellas obtenidas con el Deportivo Táchira, llega al “Hermanos Ghersi Páez”, a portar liderazgo, experiencia, competitividad, táctica, juego sólido y actitud ganadora, para que el futbol aragüeño tenga un ascenso y consolide al aurirrojo como un equipo élite de Venezuela.

CAPTACIÓN DE TALENTOS ARAGUEÑOS

​Como primera acción de esta nueva gestión, el Aragua FC abre sus puertas a las futuras promesas del estado, invitando a los jóvenes talentos a participar en las pruebas de captación para formar parte de las filas del primer equipo:

Categorías: 2004, 2005 y 2006

​Fechas: desde el lunes 12 hasta el miércoles 14 de enero de 2026

​Lugar: Parque “Santos Michelena”

