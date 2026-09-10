Nueva Esparta se convierte en el epicentro internacional del baloncesto en 2026

CIUDAD MCY.-El estado Nueva Esparta se consolida como la gran capital del baloncesto internacional para el cierre de este 2026, año en el que será sede de eventos de máxima exigencia de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Este logro forma parte de la articulación entre el Gobierno nacional, la Federación Venezolana de Baloncesto y la gobernadora Marisel Velásquez.

El calendario en territorio neoespartano arrancará con el Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup U16 Femenino 2027, torneo en el que la selección venezolana disputará el boleto continental ante Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Posteriormente, del 26 al 28 de noviembre, el Gimnasio Ciudad de La Asunción abrirá sus puertas a ocho selecciones internacionales en el preclasificatorio a la FIBA AmeriCup 2029.

Por su parte, el equipo Guaiqueríes de Margarita representará el tricolor nacional en el Grupo A, donde se enfrentará a Astros de Jalisco (México) y Real Estelí (Nicaragua).

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL