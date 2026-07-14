Consolidan la protección integral con exitosas jornadas veterinarias en Aragua

Los abordajes realizados se posicionan como espacios propicios para la salud preventiva, dignificando la vida de los caninos y felinos de la región.

CIUDAD MCY.- En un sólido despliegue de compromiso, sensibilidad social y amor infinito, los equipos regionales de salud animal de la Misión Nevado, en perfecta alianza con el Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), brindaron atención médica gratuita y de alta calidad a más de 210 animales de compañía en la urbanización San Jacinto y en la Zona Activa de Maracay.

​​La jornada de atención integral inició con un despliegue masivo en la urbanización San Jacinto, perteneciente al municipio Girardot. En este sector la comunidad animalista acudió de forma masiva para beneficiar a sus mascotas con servicios completamente gratuitos de consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y la aplicación de la vacuna séxtuple.

​Este abordaje comunitario logró atender con éxito a más de 100 animales de compañía. La actividad se desarrolló gracias a la articulación perfecta entre el Ejecutivo regional a través de SABA, Misión Nevado, Alcaldía de Girardot, la Guardia Bolivariana del Pueblo y el Poder Popular organizado.

​Este tipo de jornadas forman parte de las políticas de protección social ideadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes continúan expandiendo la cobertura de atención para garantizar la salud pública y el resguardo de la fauna doméstica.

ATENCIÓN EN LA ZONA ACTIVA

​​Esta jornada de trabajo se llevó a cabo también en la Zona Activa de Maracay, un emblemático espacio de esparcimiento ecológico que se ha convertido en un centro de integración familiar en Maracay. En este punto, la unidad móvil de Misión Nevado Aragua prestó servicios de consulta médica, desparasitación y suministro de vitaminas a un total de 110 animales de compañía.

​Este lugar se convirtió en un punto de encuentro donde se presentaron propuestas, ideas e iniciativas de diversos sectores proteccionistas, médicos veterinarios y rescatistas independientes de la entidad aragüeña.

​Con cada vacuna aplicada y cada consulta realizada, la Misión Nevado y el Gobierno de Aragua reafirman su compromiso de seguir ganando batallas por el respeto a todas las formas de vida, consolidando a la entidad como un territorio 100% animalista y solidario.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA