Parque Nacional «Henri Pittier» incorpora especies a sus ecosistemas protegidos

Zorros comunes, boas constrictoras y una falsa mapanare fueron reinsertados en áreas protegidas, tras completar evaluaciones que certificaron sus condiciones para retornar al medio natural

CIUDAD MCY.- La protección de la fauna nativa se fortaleció con una jornada de liberación y reubicación desarrollada en el Parque Nacional “Henri Pittier”, donde diversos ejemplares fueron reincorporados a ecosistemas protegidos luego de completar su proceso de recuperación y evaluación.

Entre las especies liberadas se encontró un grupo de zorros comunes o zorro-perros (Cerdocyon thous), nacidos y criados en el Zoológico Las Delicias, que conservaron intactos sus instintos silvestres y su comportamiento natural de evasión. Estas condiciones permitieron su retorno al bosque, donde contribuirán al equilibrio ecológico mediante el control de poblaciones de otras especies y la dispersión de semillas, funciones esenciales para la regeneración de los ecosistemas.

REINSERCIÓN CONTROLADA

La iniciativa también contempló la liberación de una falsa mapanare (Leptodeira annulata) y cuatro boas constrictoras o tragavenados (Boa constrictor), ejemplares que fueron sometidos a evaluaciones médico veterinarias para verificar su óptimo estado de salud antes de ser reubicados en zonas seguras del parque nacional, garantizando así una reinserción acorde con los criterios de conservación de la fauna silvestre.

Estas acciones reflejan el propósito de los programas de conservación desarrollados en la región, orientados a brindar atención especializada a los animales silvestres y favorecer su regreso al medio natural siempre que las condiciones biológicas y de comportamiento lo permitan.

La jornada contó con el acompañamiento del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; la presidenta del complejo de protección animal, Vanessa Rodríguez; guardaparques, médicos veterinarios y cuidadores, cuyo trabajo coordinado hizo posible que cada ejemplar retornara de forma segura a su hábitat, reafirmando el compromiso con la preservación de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural del estado Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA