Constatan daños en base militar La Carlota por agresión de EEUU

La corresponsal de teleSUR en Venezuela, Madelein García, mostró algunos de los estragos provocados por las detonaciones en uno de los tanques de defensa antiaérea que fue destruido. Destacó que equipos de bomberos se encuentran en el lugar en labores de recogida de árboles caídos y otros escombros para despejar las vías aledañas y evitar así accidentes.

La reportera se trasladó también a los dormitorios, impactados por la onda expansiva del misil que destrozó el vehículo armado. En el lugar se visualizaron cristales rotos y algunas estructuras colapsadas a causa de la explosión.

Según informó desde el terreno García, afortunadamente en el momento del desastre no se encontraba personal emplazado en el área devastada, los cuales, en su mayoría, se encontraban desmovilizados como parte de las fiestas decembrinas. De acuerdo al pase no se reportaron personas heridas en el sitio.

Tras el ataque militar en la capital y los estados Aragua, Miranda y La Guaira, que dejó un número aún indeterminado de civiles fallecidos y heridos, se desconoce aún el paradero del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, ante lo cual Venezuela exige a EE.UU. una fe de vida y la condena internacional a las acciones ilegitimas e ilegales de Washington contra el país sudamericano.

Venezuela ha calificado sistemáticamente estas maniobras como parte de una estrategia para desestabilizar la región y atentar contra su soberanía nacional, denunciando lo que considera un intento de intervención armada para imponer un cambio de gobierno favorable a los intereses imperiales.

Múltiples colectivos y organizaciones en el mundo han denunciado esta nueva escalada en la agresión norteamericana contra el país suramericano, incluyendo el rechazo interno de amplios sectores de la sociedad y políticos estadounidenses que califican los ataques de absurdo y muestra del engaño ejercido por la administración Trump.

Fuente Telesur | Foto Cortesía