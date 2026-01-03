Vicepresidenta Rodríguez: Aquí hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro

La vicepresidenta encabezó una reunión del Consejo de Defensa de la Nación ante la agresión militar en contra Venezuela, acompañada de altos funcionarios del Gobierno Bolivariano. En este contexto, Rodríguez recordó que el ejecutivo venezolano ya había advertido sobre una agresión en curso bajo «falsas excusas y pretextos», destacando que «las caretas se habían caído».

La vicemandataria enfatizó que el verdadero objetivo de esta operación es «el cambio de régimen en Venezuela», lo que permitiría a Estados Unidos «la captura de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales». Hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea consciente de esta verdad.

Fuente Telesur | Foto Prensa Presidencial