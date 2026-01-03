Ciudad MCY

TSJ repudió agresión de EEUU y pidió pruebas de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

PorMilexis Pino

Ene 3, 2026

Cuidad MCY.-El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela repudió este sábado la agresión de Estados Unidos en varias partes del país, al tiempo que exigió una prueba de vida del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por fuerzas estadounidenses.

A través de un comunicado, leído por su presidenta, Caryslia Rodríguez, el TSJ afirmó que el ataque de Estados Unidos en Caracas y en tres estados cercanos constituye «una flagrante violación» a la Constitución de Venezuela, así como a las leyes y al derecho internacional, especialmente -subrayó- a la Carta de Naciones Unidas.

Esta agresión, agregó, «tiene como objetivo apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela», por lo que hizo un llamado para «unir esfuerzos en garantía de la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe».

El TSJ expresó su apoyo a los demás poderes públicos del país, especialmente al Ejecutivo, en el desarrollo de «todas las acciones y mecanismos jurídicos para exigir la condena de tales hechos».

Fuente El Foco | Agencias  | Foto Referencial

Por Milexis Pino

