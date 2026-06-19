Construaragua optimiza sistema de aguas servidas del Hospital de las Familias

Las cuadrillas ejecutan la colocación de una tubería de concreto de 10″ para dejar al 100% el sistema de captación y descarga del centro de salud

CIUDAD MCY.- En una demostración de eficiencia administrativa y sensibilidad social, el Gobierno Bolivariano ha intensificado las labores de recuperación en el Hospital de las Familias (antiguo Hospital de Los Samanes).

La intervención enmarca rigurosamente en la 2 Transformación y 4 Transformación del Plan de las 7T, que es ejecutada por la empresa estatal Construaragua S.A, que busca ofrecer espacios más dignos para garantizar más eficiente, humana y accesible.

Este proyecto actualmente pasa por la fase trabajos de mejoras en el sistema de aguas servidas y en que las cuadrillas especializadas ejecutan la colocación de tubería de concreto de 10″ para dejar al 100% el sistema de captación y descarga del centro de salud.

Estas acciones preventivas se realizaron en favor del resguardo de la salud colectiva y en la protección de las familias del punto y círculo del nosocomio, al evitar la contaminación en las calles. Asimismo, permitió ampliar la vida útil de esta importante estructura.

Cabe mencionar que estos trabajos se alinean con la intervención profunda que se realiza en el nuevo Hospital de las Familias, por orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, con el firme objetivo de fortalecer la red hospitalaria, consolidando espacios que no solo ofrecen atención médica, sino que se convierten en centros de esperanza y bienestar para la comunidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA