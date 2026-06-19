Fundaparques y Minec unen esfuerzos por el fortalecimiento ambiental en Aragua

Fuerzas trabajadoras de los parques Santos Michelena, Metropolitano, Acuático, Agustín Codazzi, Monumento y Paseo de la Juventud fueron formadas en materia de viveros y paisajismo como parte de la sexta transformación (6T)

CIUDAD MCY.- La Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), junto al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), llevaron a cabo una importante actividad formativa de viveros y paisajismo dirigida a las fuerzas trabajadoras de la fundación. Esto como parte del fortalecimiento ambiental orientado a expandir los conocimientos técnicos en materia forestal y de ornato, como lo orienta la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

El encuentro formativo tuvo lugar en el Parque Acuático de Maracay con la participación del presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero, además del agrónomo José Ángel Guaita, encargado del Departamento de Patrimonio Forestal del MINEC, quien estuvo a cargo de impartir los conocimientos técnicos a los asistentes.

​Durante la actividad, el Ing. José Guaita resaltó la importancia de este encuentro formativo, señalando que el objetivo es ampliar las capacidades del personal técnico.

​Guaita explicó, que dentro de las instalaciones de los parques se encuentran viveros institucionales que, gracias a la fusión y el trabajo articulado entre Fundaparques y el Ministerio de Ecosocialismo, sirven de soporte directo para el impulso y consolidación del Plan Chuquisaca.

​Por otra parte, el presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero, reafirmó su compromiso con la educación ambiental y la capacitación continua, elementos clave para garantizar la sostenibilidad de los espacios públicos, la producción eficiente de plantas y el éxito de los planes de reforestación en la región, cumpliendo instrucciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA FUNDAPARQUES

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