Construyen el primer albergue especializado del mundo para animales post sismo

CIUDAD MCY.-La presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas, informó que es la primera vez que un país en el mundo construye un albergue especializado para recibir animales posterior a un evento catastrófico como el que ocurrió en el país.

“Este albergue representa un hito, además de construir un albergue con las condiciones”, afirmó Vargas. El alojamiento para las mascotas ubicado en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda, cuenta con múltiples espacios para recibir a los animales, así como un área de recreación y entrenamiento.

Durante una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV), indicó que posee servicio de alimentación especializada, en el cual se encargan de la elaboración de la dieta necesaria para los animales rescatados, dado que, según las condiciones de las mascotas, deben contar con una dieta y un tratamiento especial para su recuperación.

Vargas indicó que el albergue cuenta con un área de consultas equipada para realizar ultrasonidos y limpieza dental, un laboratorio con soporte de inteligencia artificial, quirófano, rayos X, equipo de anestesia inhalatoria, electrobisturí, entre otros equipos para dar el cuidado que merecen las mascotas.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA