Jefa de Estado informa el retorno a casa de 1.046 connacionales privados de libertad

CIUDAD MCY.-“Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliación nacional. 1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares”, anunció la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su cuenta de X.

La jefa de Estado mencionó que estos logros forman parte de los acuerdos alcanzados entre venezolanos, a la vez que refirió que continuarán con responsabilidad en el proceso.

Estas excarcelaciones forman parte de los acuerdos establecidos bajo el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público (MP).

Los excarcelados estaban detenidos por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República.

FUENTE: VTV

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