Habitantes de Urdaneta estrenan cancha deportiva «El Totumo»

Durante la jornada los habitantes de la localidad celebraron la apertura del recinto realizando diversas actividades deportivas y recreativas

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por fortalecer los espacios deportivos y de sano esparcimiento el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, encabezo la reinauguración de la cancha de usos múltiples «El Totumo».

​Durante la apertura de la cancha, el mandatario local manifestó que esta recuperación integral responde al compromiso del Gobierno Bolivariano en brindarle instalaciones dignas a la juventud.

Además, el Alcalde Melo informó que los trabajos ejecutados en la infraestructura para lograr la rehabilitación fueron; demarcación de las líneas de juegos, recubrimiento de la infraestructura, reparación y acondicionamiento de los canastos de baloncesto y arcos de fútbol, entre otras mejoras técnicas.

En esta significativa jornada los habitantes de la localidad celebraron la apertura del recinto realizando diversas actividades deportivas y recreativas.

​Esta iniciativa forma parte del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y respaldado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez

IRENE RODRÍGUEZ

FOTO:CORTESÍA