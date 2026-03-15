Habitantes de Urdaneta estrenan cancha deportiva «El Totumo»

Durante la jornada los habitantes de la localidad celebraron la apertura del recinto realizando diversas actividades deportivas y recreativas
CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por fortalecer los espacios deportivos y de sano esparcimiento el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, encabezo la reinauguración de la cancha de usos múltiples «El Totumo».
Durante la apertura de la cancha, el mandatario local manifestó que esta recuperación integral responde al compromiso del Gobierno Bolivariano en brindarle instalaciones dignas a la juventud.
Además, el Alcalde Melo informó que los trabajos ejecutados en la infraestructura para lograr la rehabilitación fueron; demarcación de las líneas de juegos, recubrimiento de la infraestructura, reparación y acondicionamiento de los canastos de baloncesto y arcos de fútbol, entre otras mejoras técnicas.
En esta significativa jornada los habitantes de la localidad celebraron la apertura del recinto realizando diversas actividades deportivas y recreativas.
Esta iniciativa forma parte del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y respaldado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez
IRENE RODRÍGUEZ
FOTO:CORTESÍA