Continúa rehabilitación integral en puente de Turmero

CIUDAD MCY.- Como parte de los planes de modernización urbana y seguridad vial, el Gobierno Bolivariano mantiene activos los trabajos de rehabilitación integral y mantenimiento continuo en el elevado y puente de Remavenca, ubicado en la avenida Intercomunal Turmero-Maracay, en el estado Aragua. Esta infraestructura vial del municipio Santiago Mariño conecta estratégicamente a Turmero con Cagua, por lo que su recuperación resulta clave para optimizar la movilidad y el tránsito seguro de conductores y peatones.

Las cuadrillas operativas avanzan en el terreno con labores de limpieza profunda mediante el uso de equipos hidrojet, cepillos especializados, camiones cesta y unidades cisterna para el acondicionamiento y saneamiento de la estructura. De forma paralela, el personal técnico progresa en la distribución e instalación de lámparas tipo reflector en el tramo de la calle Rivas y el puente, así como en la aplicación de pintura estructural para el embellecimiento del elevado.

ESFUERZO MANCOMUNADO

Las acciones en el sitio se desarrollan bajo la articulación conjunta de Vías de Aragua S.A., Fundaragua y los Servicios Públicos Municipales de Mariño (Serpumar). Este esfuerzo coordinado sigue las directrices estratégicas de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, el vicepresidente Sectorial de Obras y Servicios, Juan Luces, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Carlos Guzmán, además del acompañamiento del secretario para la Transformación de Ciudades Humanas, Rodolfo Ramírez, el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo.

Esta intervención de infraestructura vial y servicios públicos se encuentra inscrita en la Segunda Transformación (2T) de las 7T, orientada a la Independencia Plena a través de la optimización del hábitat y las arterias viales. En ese orden de ideas, las autoridades locales ratificaron que los equipos continuarán desplegados de manera permanente en este nodo de La Encrucijada para garantizar la culminación exitosa de las obras.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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