Fundación Barrio Adentro y directores de ASIC afinaron trabajo conjunto en Aragua

Con la finalidad de optimizar el sistema de salud regional ambas instituciones establecieron acuerdos de trabajo conjunto

CIUDAD MCY .- En las instalaciones de la sede central de la Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud) se desarrolló una mesa de trabajo con los directores de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) con el propósito de consolidar un sistema sanitario eficiente, articulado y con alta capacidad de respuesta.

La jornada estuvo liderada por la Velly Martínez, coordinadora regional de la Fundación Barrio Adentro, y contó con la asistencia de los representantes de 23 de las 43 ASIC del territorio aragüeño, proyectando la incorporación del resto de las jurisdicciones para la próxima semana. El objetivo central de este encuentro radicó en unificar criterios técnicos para el reporte de datos de gestión, determinar nuevas líneas de acción y monitorear los protocolos de atención vigentes en la red primaria.

Este tipo de reuniones estratégicas de articulación institucional constituye una herramienta fundamental para la gestión de salud pública, ya que permite estandarizar los procesos de recolección del dato básico para la información epidemiológica y de los programas de salud.

La unificación de criterios estadísticos optimiza la toma de decisiones estratégicas, permitiendo identificar nudos críticos, corregir fallas administrativas y redireccionar los insumos médicos de manera eficiente. En consecuencia, el fortalecimiento interno de estos equipos de dirección se traduce de forma directa en una elevación de la calidad del servicio, garantizando una atención integral, oportuna y digna para todo el pueblo aragüeño.

El encuentro multidisciplinario contó con la participación de miembros clave del tren directivo regional, incluyendo a la directora de Administración de Corposalud, Yasmil Méndez; la directora de Recursos Humanos, Mariela León; la directora regional de Epidemiología, Trina Pérez; y el coordinador regional de Salud Mental, Alí Aquino. Las autoridades presentes evaluaron de manera conjunta las variables administrativas, de talento humano y las metodologías de contención clínica que se aplican de forma diaria en los consultorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

Finalmente, la articulación de este gabinete sanitario reafirma el compromiso del Ministerio de Salud, bajo la gestión del ministro Carlos Alvarado, y el trabajo integrado en el estado junto a la gobernadora Joana Sánchez y la autoridad única de salud, Yosmary Lombano, para mantener una vigilancia administrativa y asistencial rigurosa que blinde la operatividad de todos los centros de salud de la región.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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