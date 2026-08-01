Innovadores aragüeños se capacitan en patentes y propiedad intelectual

CIUDAD MCY.- En el marco del ciclo de conferencias “Mujeres en la ciencia”, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua fue escenario de un conversatorio sobre patentes y propiedad intelectual, dictado por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) a creadores e investigadores de la entidad.

La jornada estuvo a cargo de María de los Ángeles Cárdenas, coordinadora del SAPI en la región, quien explicó a los asistentes los conceptos fundamentales de una patente y subrayó la relevancia del registro formal para garantizar el reconocimiento en cada área del conocimiento. Además, detalló los tres requisitos esenciales para la patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Cárdenas también precisó la importancia del registro de la propiedad intelectual para la protección de los derechos de autor. Durante la actividad, los participantes aprovecharon para resolver dudas prácticas y plantear preguntas sobre casos particulares, lo que generó un enriquecedor intercambio de experiencias.

El espacio sirvió, para la presentación del libro “FiloIA: aproximación filosófica de la interacción humana y la IA”, de los autores Ender Criollo Criollo y Óscar Fernández Galíndez. Este último fue el encargado de introducir la obra, publicada con el respaldo del Fondo Editorial de la Unidad Bicentenaria de Aragua. Fernández destacó que la inteligencia artificial debe concebirse como una herramienta al servicio del desarrollo humano y no como una amenaza, y explicó que la interacción entre los humanos y la IA puede generar avances significativos en diversos campos del conocimiento.

PRENSA FUNDACITE

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