Gobierno de Aragua evaluará infraestructuras escolares para un seguro regreso a clases

_El equipo multidisciplinario se encargará de realizar las nuevas inspecciones e instalar el etiquetado correspondiente que certifique las condiciones óptimas de las infraestructuras antes de recibir al Semillero de la Patria

CIUDAD MCY .- La autoridad única de Educación del estado Aragua, Leira Suárez, encabezó este jueves una mesa de trabajo junto al presidente del Centro de Ingenieros del Estado Aragua (Ceinar), Piero Mora, en la que anunciaron que los planteles educativos del estado serán inspeccionados por el gremio de ingenieros con el fin de constatar que las edificaciones estén en perfecto estado para un regreso a clases seguro.

En esta reunión estuvieron presentes los representantes de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa de los 18 municipios de la entidad, quienes recibieron las orientaciones previas al inicio del período escolar 2026-2027.

La autoridad educativa en el estado explicó que, tras el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio, el equipo multidisciplinario de especialistas se encargará de realizar nuevas inspecciones e instalar el etiquetado correspondiente que certifique las condiciones óptimas de las infraestructuras antes de recibir al Semillero de la Patria.

Además, la profesora Suárez anunció el inicio del Plan Mi Escuela Bella. «Vamos a seguir embelleciendo nuestras escuelas con jornadas de limpieza profunda y la rehabilitación de mobiliario escolar».

Por su parte, el presidente del Ceinar indicó que en esta primera etapa serán evaluadas cinco instituciones, las cuales serán identificadas según las afectaciones.

«Esto será un trabajo en conjunto con las autoridades de la Zona Educativa, FEDE, el Ministerio del Poder Popular para la Hábitat y Vivienda y el gremio de ingenieros, después de esta inspección y según la caracterización de la evaluación vamos nosotros a determinar cuáles serán las propuestas de rehabilitación según el color en cada escuela, con ello buscamos garantizar el 100% de la seguridad de todos, tanto educadores, personal obrero y estudiantes para un inicio de clases seguro».

Finalmente, las autoridades afirmaron que estas acciones buscan garantizar espacios dignos, seguros y adecuados que contribuyan a elevar la calidad educativa en la región

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA | @LEIRASUAREZPSUV