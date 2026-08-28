VIDA fortalece formación de su talento humano

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer las competencias de los servidores públicos y contribuir al desarrollo de una gestión cada vez más eficiente, transparente y apegada al marco legal, el Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA) desarrolla una jornada de formación en materia de procedimientos administrativos.

La actividad, impulsada por el presidente de VIDA y máxima autoridad de Vivienda en el estado Aragua, Fernando Álvarez, contempla una serie de encuentros formativos dirigidos al personal, con participación de trabajadores del Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda y Hábitat de Santiago Mariño (Imuvih), orientados al fortalecimiento de los conocimientos relacionados con la Administración Pública y los procesos que rigen la gestión institucional.

En este sentido, el abogado Alejandro Díaz, formador de la Contraloría del estado Aragua, explicó que durante la primera jornada se abordó el control interno en la Administración Pública, mientras que las siguientes sesiones estarán enfocadas en la celeridad y simplificación de los trámites administrativos, así como en la rendición de cuentas, como elemento fundamental para garantizar la transparencia de la gestión pública.

“Mientras las instituciones públicas y el Estado apuesten por la formación de sus empleados y funcionarios públicos, de igual manera estarán robustecidos y fortalecidos los procedimientos administrativos”, señaló Díaz, quien destacó que la capacitación permite minimizar los errores que puedan presentarse durante el ejercicio de la función administrativa.

Por su parte, Lourdes Escalona, coordinadora del Departamento de Compras de VIDA, valoró positivamente la iniciativa y destacó que este tipo de talleres permite a los trabajadores ampliar sus conocimientos sobre contrataciones públicas, procedimientos administrativos y sanciones, además de fortalecer las capacidades específicas de cada área de trabajo.

“Estoy muy a gusto y me parece extraordinaria la gestión del licenciado Álvarez, ya que a través de este tipo de cursos o talleres nos permite avanzar y conocer más todo lo que tiene que ver con la Administración Pública”, expresó Escalona.

Siguiendo las orientaciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y bajo el liderazgo del Lcdo. Fernando Álvarez, el instituto continúa impulsando espacios de formación y actualización dirigidos a su talento humano y a las instituciones vinculadas al sector vivienda, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y avanzar hacia una gestión pública más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar del pueblo aragüeño.

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