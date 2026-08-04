Continúan mejoras de infraestructura en la red hospitalaria de Aragua

La gobernadora Joana Sánchez exhibió en sus redes sociales el avance de las intervenciones que se ejecutan en Hospital de las Familias, Hospital Central de Maracay y Ambulatorio del Norte

CIUDAD MCY.-En concordancia con las políticas en materia de infraestructura y servicios (2T), las cuadrillas de labores públicas del estado Aragua progresan con los trabajos de rehabilitación en los distintos centros asistenciales de segundo y tercer nivel de la ciudad de Maracay.

A través de su cuenta de Instagram la gobernadora Joana Sánchez (@johanitakenpo), mostró el progreso de obras en el Hospital de las Familias, Hospital Central de Maracay y Ambulatorio del Norte.

En el carrusel de fotografías se aprecia la ejecución de distintas acciones, como el frisado de paredes, embellecimiento con pintura en las distintas salas, demarcación de áreas viales y limpieza general.

La publicación describe que, este avance se realiza gracias a los recursos destinados para la mejora de la red sanitaria que otorga la presidenta Delcy Rodríguez, para ofrecer a la población espacios adecuados y un servicio médico de altos estándares de calidad para el pueblo aragüeño.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | GBA