Cooperación española empieza a operar el hospital de campaña por terremoto en Venezuela

CIUDAD MCY .- El hospital de campaña instalado por la cooperación española comenzó este sábado a operar en un parque de Caracas, donde hay decenas de tiendas de campaña ocupadas por afectados por el doble terremoto que dejó 2.954 personas fallecidas y más de 16.000 heridos.

El hospital, que se dedicará a atención sanitaria primaria, fue instalado en el parque del este, uno de los dos principales parques de la ciudad donde se trasladó la gente de forma espontánea de manera temporal.

Además, tiene capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización, funcionando de forma autosuficiente, con su propia energía y agua.

Estará operativo durante un mes para atender a población afectada y a quien necesite cualquier atención sanitaria y tiene capacidad para hasta 200 pacientes al día.

Medio centenar de voluntarios (sobre todo mujeres) del grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia) coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), llegó el miércoles a Venezuela.

Se trata, principalmente, de sanitarios de hospitales de toda España, sobre todo médicos y enfermeras, aunque también hay bomberos y logistas.

Después de diez días desde los sismos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio, numerosas personas siguen fuera de sus casas, muchas de ellas acampando en lugares públicos, calles y en la misma playa, a la espera de que sus viviendas sean inspeccionadas para determinar si los daños fueron comprometedores o no.

Las autoridades cifran en 16.309 las personas que se quedaron sin vivienda y según el último balance, hay 856 edificios afectados, 190 de ellos totalmente colapsados.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA