Coordinan segunda fase de rehabilitación de viviendas en Tovar

Durante una mesa de trabajo, el equipo técnico de la Gobernación enfatizó la necesidad de acelerar los tiempos de ejecución aprovechando los diagnósticos de campo previamente validados con el Poder Popular Organizado

CIUDAD MCY.- Con la premisa de dignificar la calidad de vida de los sectores vulnerables, las autoridades de los tres niveles de Gobierno sostuvieron una mesa técnica de trabajo para planificar de forma inmediata la segunda fase de rehabilitación de viviendas en el municipio Tovar.

Esta nueva etapa de intervención arquitectónica y social está dirigida a brindar una respuesta estructural a las familias que resultaron afectadas por el doble evento sísmico registrado en la entidad el pasado 24 de junio.

La jornada estuvo encabezada por el Secretario General de Política y Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Manuel Pérez, en compañía de un equipo de ingenieros y técnicos especializados, quienes junto al alcalde del municipio, Maximiliano Suárez, y representantes del Gobierno Municipal, evaluaron los censos de infraestructura y definieron el plan de despliegue logístico y suministro de materiales para el territorio.

La iniciativa se consolida bajo las directrices del Plan Venezuela Renace, un esfuerzo del Estado para garantizar la protección habitacional del pueblo.

El encuentro de planificación estratégica sirvió de escenario para cohesionar las políticas públicas e inspeccionar los alcances de la primera fase de atención.

Esta acción institucional se ejecuta gracias al trabajo coordinado entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez, y la Alcaldía de Tovar.

COMPROMISO INQUEBRANTABLE

La articulación institucional y la movilización de recursos técnicos en el municipio Tovar se mantendrán de forma permanente en las próximas semanas, demostrando que la eficiencia y la solidaridad gubernamental marchan a la par de las necesidades de la población, devolviendo la tranquilidad y el bienestar integral a toda la geografía del pueblo tovareño.

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA