Ruta de La Esperanza llegó a Aragua

Más de 200 niños y niñas fueron los protagonistas de un dia cargado de actividades recreativas

CIUDAD MCY .- Con juguetes, atracciones y actividades previas al Dia del Niño, llegó la «Ruta de La Esperanza», al estado Aragua, iniciativa dedicada a regalarle alegría, sonrisas y espacios de sano esparcimiento a los más pequeños de la casa.

El encuentro que se llevó a cabo en el municipio Girardot, contó con la participación de Raúl Cazal, ministro del Poder Popular para la Cultura y Belén Arteaga, secretaria General de Gobierno del estado Aragua.

En esta ruta de sano esparcimiento, las autoridades acompañaron a 242 niños y niñas quiénes además de ser los protagonistas disfrutaron de un sinfín de actividades recreativas, juguetes, refrigerios y shows de sus personajes animados favoritos.

Raul Cazal, ministro de Cultura, indicó que la «Ruta de La Esperanza», promueve la felicidad y el bienestar de los niños como parte fundamental de la vida y el futuro de la nación.

«Estamos aquí en Maracay con una antesala de lo que será el Día del Niño, un día muy especial porque todos estamos contribuyendo para llevarle la máxima felicidad a nuestros hijos e hijas», constató Cazal.

De igual manera, el representante de la cartera cultural informó que la ruta continuará extendiéndose a todos los estados del país.

Por su parte, Belén Arteaga, secretaria General de Gobierno, mencionó que está jornada abordó a la población infantil que habita en residencias Los Mangos, Cantaclaro y Varlab, edificaciones que se vieron afectadas durante los movimientos telúricos del pasado 24 de junio y que actualmente están siendo rehabilitadas.

Este encuentro didáctico, no solo brindó alegría a la población infantil aragüeña, sino que tambien proporcionó una jornada de sano esparcimiento familiar.

A través de estas políticas, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de mantenerse en despliegue constante para garantizar el bienestar de los niños y niñas de la región.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS| GBA