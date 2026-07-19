Despliegan Plan de mantenimiento integral y dragado en el Río Madre Vieja

La remoción de sedimentos, maleza y desechos garantiza la fluidez del caudal hídrico y previene desbordamientos que afecten a las viviendas cercanas

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de resguardar la seguridad de las comunidades y optimizar los servicios básicos durante el periodo de lluvias, la Alcaldía de Girardot ejecutó un despliegue de envergadura en el sector Río Blanco con maquinaria pesada.

Las labores de ingeniería hidráulica e infraestructura vial contemplaron el mantenimiento preventivo y la estabilización del Río Madre Vieja, así como la instalación de sistemas de drenaje de aguas pluviales. Esta acción conjunta responde a las políticas de atención inmediata en el territorio impulsadas por el Gobierno Bolivariano en articulación directa con el Poder Popular.

El frente de trabajo desplegado en el sector del sur de Maracay, concentró esfuerzos técnicos y logísticos para minimizar riesgos de abnegaciones y robustecer la resiliencia urbana de la zona.

La pieza central del operativo fue la activación de una máquina retroexcavadora de oruga (tipo Jumbo), con la cual se efectuaron maniobras intensivas de dragado, canalización y limpieza profunda del cauce del río.

De forma simultánea al saneamiento del cuerpo de agua, los equipos de infraestructura avanzaron en la modernización de los servicios públicos en el sector. Las cuadrillas técnicas procedieron a la colocación de nuevas tuberías de drenaje destinadas a la recolección y canalización eficiente de aguas pluviales.

Esta mejora estructural soluciona problemas históricos de estancamiento en las calles de Río Blanco, y a su vez, asegura el correcto flujo de las escorrentías hacia los canales de descarga.

El desarrollo exitoso de este plan de mitigación es el resultado de la sinergia entre los distintos niveles de Gobierno.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESIA