Corposalud Aragua envió a Caracas alimentos y medicamentos clasificados para atender contingencia

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con las directrices de la Dirección Nacional de Contraloría Sanitaria y bajo las líneas estratégicas del Plan Venezuela Renace, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud) realizó el despacho de un cargamento de insumos médicos, medicinas, alimentos y otros enseres hacia la ciudad de Caracas para atender a las familias afectadas por el reciente doble sismo.

La autoridad única de salud de la entidad, Yosmary Lombano, informó que este envío es el resultado directo de la solidaridad del pueblo aragüeño y el sector comercial, quienes respondieron masivamente al llamado de apoyo institucional. «Una vez recibido en nuestras instalaciones todos los donativos por parte de las personas y comercios de Aragua que atendieron al llamado de nuestros compatriotas afectados, estamos haciendo el envío a Caracas para las personas necesitadas», detalló Lombano.

GARANTÍA SANITARIA Y LOGÍSTICA

El cargamento incluye 150 combos de alimentos no perecederos, agua, colchones, además de cajas de víveres sueltos que se sumarán a la logística programada por las autoridades nacionales en la ciudad capital. Asimismo, Lombano enfatizó que cada producto alimenticio pasó por una exhaustiva auditoría técnica: «Según los principios activos, en el caso de los alimentos fueron verificadas las fechas de vencimiento y los debidos registros sanitarios para así garantizar la inocuidad del alimento y el manejo de los medicamentos».

En materia de salud, la funcionaria destacó el riguroso protocolo de revisión aplicado a los insumos médicos y farmacéuticos despachados, los cuales cumplen estrictamente con las normativas de la contraloría sanitaria nacional. «Tenemos medicamentos clasificados según las instrucciones en código verde y tenemos los materiales médico quirúrgico también clasificados en código verde. Lógicamente, este código verde indica que están en óptimas condiciones, tanto de condiciones propias de los empaques como de fechas de vencimiento», explicó la autoridad única de salud.

Finalmente, la autoridad de salud expresó su agradecimiento por la oportunidad de servir al país en este momento de contingencia: «Le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de quedarnos de pie, a nuestras autoridades que nos permiten ser útil y servir». Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano y las autoridades regionales de Aragua reafirman su compromiso de asistencia inmediata dentro del despliegue del Plan Venezuela Renace.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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