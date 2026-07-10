Plan Derecho a la Ciudad fortalece la calidad de vida y el buen vivir en Mariño

A través de diferentes intervenciones integrales en distintos espacios públicos, estas acciones representan un avance firme en la consolidación de la (2T), que busca potenciar el buen vivir y una infraestructura urbana moderna, ecológica y al servicio de todo el pueblo mariñense

CIUDAD MCY.-Bajo la premisa de construir ciudades más humanas para el buen vivir de los ciudadanos, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño realizó una intervención integral en diferentes puntos estratégicos de la jurisdicción.

Las acciones en materia vialidad, saneamiento y optimización de espacios deportivos, se desarrollaron en el marco del Plan Derecho a la Ciudad, impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Los trabajos, que se concentraron en la avenida Principal El Mácaro, comprendieron de colocación de bacheo, con el propósito de mejorar la vialidad para el transitar de los conductores que diariamente pasan por esta arteria vial.

Al respecto, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, junto al diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, supervisaron de primera mano los trabajos viales.

En el sitio las cuadrillas especializadas de Servicios Públicos del municipio Santiago Mariño (Serpumar) hicieron la colocación de la mezcla asfáltica, de manera segura y rápida.

De manera simultánea, la autoridad municipal y el parlamentario verificarán las acciones en materia de saneamiento en la avenida Principal de Rosario de Paya.

En Paya, la fuerza trabajadora de la alcaldía realizó labores de poda controlada, limpieza, desmalezamiento y recolección de desechos sólidos con la finalidad de priorizar una infraestructura vial pulcra y limpia para los mariñenses.

ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA PAZ

Cómo parte de la agenda de trabajo, el alcalde Carlos Guzmán y el diputado Hernández verificaron el avance de la rehabilitación de la cancha de la Providencia.

Las autoridades durante un recorrido constaron las labores que se ejecutan en el espacio deportivo con el objetivo de fomentar áreas adecuadas para el crecimiento de los atletas locales y el fortalecimiento de las disciplinas que lograrán posicionar a la entidad como referencia deportiva

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA