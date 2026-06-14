Jornada de atención social garantizó más de mil beneficios de salud en San Casimiro

CIUDAD MCY.- Durante un despliegue de atención especializada realizado en el sector Zuata del municipio San Casimiro en el sur de Aragua, se atendieron de forma directa a 100 habitantes, quienes fueron favorecidos con 1025 beneficios de salud completamente gratuitos, acercando la protección social a las zonas con mayor vulnerabilidad.

Esta acción asistencial forma parte de las políticas de protección que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través del Plan por la Salud y la Vida 2026 desarrollado junto al ministro de salud, Carlos Alvarado. Las acciones se fundamentan rigurosamente en la 4ta línea de las 7 Transformaciones dictadas por el Ejecutivo Nacional, y se materializan en el estado gracias a las políticas de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, enfocadas en erradicar las barreras que impidan el acceso a la salud.

Al respecto, Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, manifestó: «contamos con un equipo profesional capacitado y con una profunda vocación de servicio que no se limita al consultorio, sino que camina las calles para resguardar la vida y la estabilidad de nuestro pueblo», declaró Lombano.

Durante la jornada, el equipo médico efectuó 110 consultas distribuidas en las áreas de medicina general, pediatría, geriatría y atención a personas con discapacidad. Asimismo, se realizó recorrido casa a casa para evaluar a pacientes encamados y captar casos que requieran referencia inmediata para resolución de problemas. Paralelamente, se completaron 200 pesquisas de peso, talla y control de hipertensión arterial, junto a la entrega gratuita de 5000 unidosis de medicamentos y sesiones educativas orientadas al control de enfermedades endémicas y hábitos saludables.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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