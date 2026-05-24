Corposalud y Misión Nevado articulan plan de vacunación antirrábica en Aragua

El despliegue de los funcionarios de ambas instituciones se realizará en los 18 municipios de la entidad.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la salud pública y el bienestar animal, la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud) y la Fundación Misión Nevado sostuvieron una importante reunión de trabajo en la sede del ente regional. El encuentro tuvo como propósito principal informar y planificar el lanzamiento del Plan de Vacunación Antirrábica casa por casa, una estrategia que priorizará la inmunización de perros y gatos en nueve estados del país, con Aragua como una de las entidades focalizadas.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento y apoyo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación a través de Fundacite Aragua, así como de la Gobernación del estado Aragua, busca crear conciencia sobre el cuidado del hábitat de las mascotas y su tenencia responsable. De acuerdo con lo planificado, las jornadas de vacunación iniciarán el próximo 5 de junio y se extenderán progresivamente a los 18 municipios de la entidad.

Durante la reunión, se destacó la importancia de la correcta manipulación de la vacuna y la rigurosa cadena de frío, por lo que se anunció la conformación de brigadas especializadas que recibirán una capacitación integral. Estos equipos serán los encargados de ejecutar el despliegue casa por casa, garantizando que la inmunización llegue a todos los rincones de Aragua.

El Plan de Vacunación Antirrábica casa por casa responde a una política de salud pública preventiva que busca proteger tanto a los animales de compañía como a los comunitarios, reduciendo el riesgo de transmisión de la rabia y promoviendo un entorno más saludable para todos los habitantes del estado.

PRENSA FUNDACITE ARAGUA

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