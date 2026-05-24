Trabajadores de Corpoelec recibieron más de 900 beneficios de salud

CIUDAD MCY.- En una Jornada de atención institucional ofrecida por el Gobierno Bolivariano de Aragua, fueron atendidos en el área de salud 141 trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en su sede principal de Maracay, municipio Girardot, quienes recibieron 929 beneficios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

El despliegue médico asistencial ofreció una amplia cobertura que incluyó servicios esenciales con las consultas de medicina general, medicina interna, cardiología, cardiovascular, ecografía y cirugía general. Asimismo, se brindó atención priorizada en ginecología y obstetricia, geriatría, odontología y nutrición, junto a valoraciones complementarias en traumatología, oftalmología, optometría, dermatología y fisiatría, logrando un abordaje de salud integral para la fuerza trabajadora de Corpoelec.

En total se efectuaron 332 consultas, 282 pesquisas de talla y peso e hipertensión arterial. Se tomaron 45 muestras de laboratorio, se otorgaron 700 unidosis de medicamentos, se realizaron sesiones educativas, citologías, ecografías y limpiezas odontologías entre las 238 atenciones de salud brindadas.

Estas jornadas institucionales forman parte del compromiso adquirido por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez; del ministro de salud, Carlos Alvarado; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; y la autoridad única de salud, Yosmary Lombano, a fin de garantizar la salud de la población, tal y como lo establece el Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA