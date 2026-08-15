Corposalud y OPS unifican esfuerzos en capacitación de salud mental

CIUDAD MCY.-Con la premisa fundamental de fortalecer el acompañamiento psicológico y social de la población civil afectada por la contingencia sísmica, la Coordinación Regional de Salud Mental de Corposalud llevó a cabo el taller especializado «Salud Mental en Tiempo de Contingencia», dirigido al personal que atiende directamente a pacientes en los refugios temporales.

Este importante encuentro formativo obedece a las directrices sanitarias e institucionales dictadas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, ejecutadas con máxima celeridad en el estado por la gobernadora Joana Sánchez a través de las bondades del Plan de la Aragüeñidad.

La jornada de adiestramiento técnico, celebrada en las áreas formativas de Asodiam, estuvo liderada por el Alí Aquino, coordinador regional de salud mental de la institución, y se diseñó como un espacio estratégico para dotar de herramientas clínicas al personal de psicólogos y encargados del abordaje directo en los campamentos transitorios habilitados. La facilitación del entrenamiento contó con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), garantizando un estándar metodológico de alto nivel para el diagnóstico, la contención emocional primaria y la canalización de casos de vulnerabilidad psicológica dentro de las comunidades bajo resguardo.

Durante su intervención, la consultora nacional de salud mental de la OPS Venezuela, Joyaira Lugo, detalló la importancia de preparar al personal de salud del primer nivel de atención. Lugo explicó que mediante este entrenamiento los profesionales adquieren herramientas esenciales para brindar apoyo psicosocial, identificar signos de alerta temprana y detectar descompensaciones de enfermedades mentales preexistentes: «Estas destrezas técnicas permiten estructurar un acompañamiento humano, sensible y científicamente sustentado para mitigar el impacto emocional adverso en las personas que fueron protegidas tras sufrir los efectos del terremoto», aseveró la representante internacional.

Por su parte, la autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, valoró positivamente la alianza internacional y la pertinencia del taller en el contexto regional. «La salud del pueblo no es solamente física; sanar las heridas emocionales de nuestras familias en los refugios es un compromiso prioritario en esta sensible etapa de reconstrucción social que lideramos, impulsando brigadas psicológicas capacitadas para escuchar, orientar y proteger a cada ciudadano aragüeño que lo necesite», puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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